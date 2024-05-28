Голкипер Арсенала Арон Рэмсдейл в очередной раз подтвердил реноме одного из весельчаков чемпионата Англии.

Два дня назад на Уэмбли состоялся финал плей-офф Чемпионшипа, в котором Саутгемптон обыграл Лидс и оформил возвращение в АПЛ.

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Оказалось, что на трибунах среди болельщиков находился Арон Рэмсдейл. Он со своими друзьями решил устроить костюмированный спектакль, нарядившись в костюмы героев Гарри Поттера. Киперу Арсенала досталась роль Хагрид.

Заметим, что Рэмсдейл ранее не играл ни за Лидс, ни за Саутгемптон.