Чемпионат Италии 2021/22, 20-й тур

Фиорентина – Удинезе – 0:4

Голы: Мари, 16, Деулофеу, 36, Волас, 90+2, Удоги, 90+6

Аталанта – Торино – начало в 21:15

Болонья – Интер – начало в 21:15

Фиорентина перед домашним матчем против Удинезе была очень близка к подъему в зону Лиги Европы. Путь преграждали римляне – Лацио шел шестым и опережал "фиалок" по дополнительным показателям, а Рома имела отрыв всего в два очка. Таким образом, победа над фриульцами имела критически важное значение для Флоренции.

Милан до конца этой недели получит новых владельцев – стоимость составит более миллиарда долларов

Впрочем, вместо легкой победы над андердогом Фиорентина получила грандиозное фиаско. Уже на 12-й минуте Мари вывел Удинезе вперед, отобрав мяч на левом фланге, спокойно зайдя в штрафную и пробив с острого угла. На 36-й гости к тому же удвоили преимущество – Деулофеу сыграл на добивании после выстрела от Удоги. "Фиалки" после этого не только не смогли отыграть хотя бы один мяч, но еще и пропустили в третий раз на 92-й минуте в результате удара Волоса метров с 22-х с рикошетом. И это при владении мячом более 70%! Точку поставил Удоги, который на 6-й компенсированной забил четвертый гол в ворота флорентийцев. Разгром!

Россия напала на Украину: звезды Динамо ждут освобождения из оккупации, экс-игрок сборной кормит защитников (LIVE)