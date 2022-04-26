Текущий лидер Серии А в очередной раз переживет изменения в управлении. Прогресс Милана последних сезонов оценили по достоинству.

Американский хедж-фонд Elliott Management близок к тому, чтобы потерять контроль над Миланом. Новым владельцем клуба станет инвестиционный фонд Investcorp, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, стороны близки к завершению соглашения. Соответствующие контракты могут быть подписаны уже к концу этой недели (вероятно 29 апреля). Базирующаяся в Бахрейне компания заплатит за Милан 1,18 млрд долларов.

Следует заметить, что клуб попал в управление Elliott Management после того, как предыдущие китайские владельцы "россонери" не смогли выплатить кредит, который брали у американцев. Хедж-фонд сумел нормализовать финансы Милана, а грамотная работа Паоло Мальдини и Айвена Газидиса привела к улучшению спортивных результатов.

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Высокая стоимость сделки с Investcorp обусловлена ​​тем, что Милан не является проблемным клубом с точки зрения финансов. Существует вероятность, что и этот фонд не будет во главе проекта долго, а вскоре клуб перекупит влиятельная арабская семья.