Чемпіонат Італії 2021/22, 20-й тур

Удінезе – Фіорентина – 0:4

Голи: Марі, 16, Деулофеу, 36, Волас, 90+2, Удогі, 90+6

Аталанта – Торіно – початок о 21:15

Болонья – Інтер – початок о 21:15

Фіорентина перед виїзним поєдинком проти Удінезе була надзвичайно близькою до підйому в зону Ліги Європи. Шлях перегороджали римляни – Лаціо йшов шостим і випереджав "фіалок" за додатковими показниками, а Рома мала відрив всього у два очки. Таким чином, перемога над фріульцями мала критично важливе значення для Флоренції.

Мілан до кінця цього тижня отримає нових власників – вартість становитиме понад мільярд доларів

Втім, замість легкої звитяги над андердогом Фіорентина отримала грандіозне фіаско. Вже на 12-й хвилині Марі вивів Удінезе вперед, відібравши м'яч на лівому фланзі, спокійно зайшовши у штрафний і пробивши з гострого кут. На 36-й гості ще й подвоїли перевагу – Деулофеу зіграв на добиванні після пострілу від Удогі. "Фіалки" після цього не тільки не змогли відіграти бодай один м'яч, а ще й пропустили втретє на 92-й хвилині внаслідок удару Воласа метрів з 22-х із рикошетом. І це при володінні м'ячем понад 70%. Крапку ж поставив Удогі, який на 6-й компенсованій забив четвертий гол у ворота флорентійців. Розгром!

Росія напала на Україну: зірки Динамо чекають визволення з окупації, екс-гравець збірної годує захисників (LIVE)