Монца в рамках 3-го тура Серии А не смогла порадовать болельщиков дебютной победой в Серии А, потерпев поражение от Удинезе (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Новичок итальянской Серии А – Монца – в премьерном матче 3-го тура принимал Удинезе. Обе команды неудачно стартовали в сезоне, не выиграв ни одного матча, так что ничья никого не устраивала. Особенно это касалось хозяев, ведь они шли в чемпионате с нулём очков.

Малиновский потерял один из вариантов переезда в АПЛ – Вест Хэм закроет позицию трансфером за 60 млн евро

Сильвио Берлускони поддерживает футболистов Монцы

Поединок оказался достаточно динамичным и интересным. Удинезе выглядел активнее, но Монца до перерыва не уступала в остроте. По острым моментам в первом тайме команды шли на равных, что и сказалось на счёте.

Хозяева вырвались вперёд на 32-й минуте вследствие контратаки с серией поперечных передач, в завершении которой Кольпани пробил метров с 10-ти – мяч рикошетом от штанги залетел в сетку. Гости отыгрались уже на 36-й: Ловрич исполнил разрезной пас на правый край штрафной, а Бекао прострелил вдоль линии вратарской – Бету замкнул в касание. 1:1. Кроме того, в первом тайме вспоминается гол Капрари в ворота Удинезе, однако его не засчитали из-за офсайда.

После перерыва фриульцы выглядели значительно интереснее дебютанта Серии А, хотя на 55-й минуте забивать должна была Монца. К счастью для гостей, удар Беринделли с правого угла вратарской парировал Сильвестри. После этого Удинезе уже ничего не позволял сопернику, создав ряд моментов и забив второй гол на 78-й минуте – Удоджи вошел в штрафную, обыгрался в стеночку с Нестеровски и расстрелял ворота с близкой дистанции. 1:2!

На 86-й минуте Перрейра забил и третий гол, однако его не засчитали из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Удинезе. Фриульцы набрали 4 очка и поднялись на десятую позицию в турнирной таблице, а Монца с нулём зачётных баллов опустилась ко дну.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца