Руслан Малиновский пока остается в Аталанте, а круг претендентов на него становится все уже.

Вест Хэм согласовал с Лионом переход 24-летнего Лукаса Пакета и закрыл позицию центрального полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Малиновский согласился перейти в Марсель, – СМИ

Цена трансфера вместе с бонусами составит 60 млн евро. 15% от этой суммы получит Милан, который 2 года назад продал Пакета в Лион за 20 млн евро. Бразилец закрывает путь в Вест Хэм для Руслана Малиновского, добавляет Тutto Аtalanta. Украинец считался более дешевой альтернативой, но теперь потребностей в его услугах у лондонцев не будет.

Напомним, в прошлом сезоне Пакета провел за Лион 44 матча, оформив 11 голов и 7 ассистов. Статистика Малиновского – 10+7 в 41 поединке.

Аталанта остановила Милан в матче Серии А – Малиновский забил еще и гол, став лучшим после героя