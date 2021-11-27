Матч Ювентус – Аталанта стартовал в 19:00 по Киеву. На момент начала игры бергамаски замыкали топ-4, набрав 25 очков. Туринцы тоже бьются за зону ЛЧ – отставание от Аталанты составляло 4 пункта, а "Старая синьора" разместилась на 8-м месте. Обе команды выиграли два последних матча чемпионата и, соответственно, стремились продлить удачную серию. На неделе нынешние соперники сыграли в ЛЧ. Аталанта в перестрелке разошлась миром с Янг Бойз (3:3), а Ювентус был унижен Челси (0:4).

Руслан Малиновский попал в стартовый состав. Интересно, что украинский хавбек уже трижды забивал в ворота Ювентуса – спас ничью в июле 2020-го, вырвал победу весной и отличился в финале Кубка Италии.

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Первый момент создал именно Малиновский. На 4-й минуте украинец с правой (!) пробил из пределов штрафной, но попал в прижатую руку Бонуччи. Еще один рывок украинца привел к угловому – очень активный 18-й номер в первые минуты. Едва ли не каждая атака бергамасков шла именно через Руслана. Юве в дебюте поединка не оказывал давления на ворота Муссо.

Флойлер выстрелил на трибуны из-за пределов штрафной. Наконец удар от хозяев – Дыбала в руки Муссо. А вот на 20-й туринцы обязаны были забивать. Маккенни классно вывел Кьезу один на один с кипером, но Толои догнал Федерико и выбил мяч! Уж слишком долго думал чемпион Европы, но это не отменяет роскошной игры капитана Аталанты. Едва не привез Де Лигт, отдавая на Щенсны – только своевременный выход Войцеха из ворот не позволил Сапате перехватить передачу.

Но колумбиец достиг своего буквально в следующей атаке – роковой для туринцев стала 29 минута. Джимсити перехватывал в центре поля, но у защитника вышел классный пас на Сапату. Нападающий Аталанты вышел один на один и переиграл Щенсны мощным ударом от перекладины. Офсайда не было (застрял Де Лигт). 9-й гол колумбийца в чемпионате!

По сути это был последний момент до перерыва – разве что Малиновский получил свою желтую за фол против Дыбалы.. Бергамаски после забитого мяча отошли на свою половину, а Ювентус не сумел придумать в атаке что-нибудь интересное. 0:1 – Малиновский и партнеры ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете.

На второй тайм вместо получившего повреждение Кьезы вышел Бернардески. Малиновский получил мяч перед штрафным, но слишком долго думал в окружении двух соперников и упустил момент для паса или удара. Первая попытка Бернардески из-за пределов штрафной – неточно. Де Лигт тоже попытал счастья дальним выстрелом – заблокировали. Закрылась Аталанта на собственной половине, не давая свободы атакующим игрокам "Старой синьоры". Абсолютно выпадал из игры Мората, которому защитники бергамасков не давали никаких шансов.

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На 60-й минуте хозяева создали отличный момент. Сначала Маккенни чуть не выбежал на свидание с Муссо, но Джимсити догнал соперника. Последовала атака вторым темпом, которая завершилась неточным ударом Дыбалы в ближнюю девятку! Маккенни травмировался и вынужден был уйти с поля – Аллегри бросил в бой Мойзе Кина. И тут же чуть не забил Рабьо – Муссо потянул его удар в дальний угол!

Пошли страсти – Рабьо грубо скосил Сапату, срывая контратаку, за что получил желтую. Дуван едва не наказал в следующем эпизоде, отобрав мяч в чужой штрафной. Спас только своевременный выход Щенсны.

Первый удар от Малиновского во втором тайме заблокировали, но мяч отскочил к Меле, который не попал в ближний. Просили пенальти игроки Аталанты, намекая на фол против Пашалича, однако не получили желаемого. Аллегри на последних минутах выпустил еще одного форварда – Кайо Жорже, но Аталанта удержала победу, впервые в своей истории обыграв туринцев на Ювентус Стэдиум. Руслан Малиновский отыграл 86 минут. Последний шанс избежать поражения упустил Дыбала уже в компенсированное время. Аргентинец со штрафного попал в перекладину.

Бергамаски остались в топ-4, сравнявшись по очкам с Интером, который еще не сыграл свой матч против Венеции. У обеих команд по 28 пунктов. Ювентус отстает от зоны ЛЧ уже на 7 очков. Для команды Аллегри это уже третье домашнее поражение в семи поединках чемпионата.

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Символично, что победный гол в ворота туринцев провел Дуван Сапата, регулярно огорчающий "Старую синьору". Колумбиец не только записал в свой актив уже 9-й гол в Серии А 2021/22, но и стал автором редкого достижения.

За последние 5 лет Сапата забил в ворота Ювентуса 8 голов в 11 матчах. Среди тех футболистов, которые играли против "Старой синьоры" в течение указанного периода, больше не забивал никто. Вот и сегодня нападающий уверенно сделал разницу на поле Ювентус Стедиум, роскошно разобравшись в моменте с выходом один на один со Щенсны. Такие эпизоды в матчах с командами калибра Юве – на вес золота, ведь подобный момент может быть единственным на протяжении всей игры. В команде Аллегри своего Сапаты сегодня не нашлось.

Гол колумбийца позволил бергамаскам обыграть Юве на выезде впервые с 1989 года. Интересно, что тогда единственный гол забил другой представитель Южной Америки – знаменитый аргентинец Клаудио Каниджа.

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"Старой синьоре" откровенно не позавидуешь. Пятое поражение в сезоне (из них третье – в родных стенах), 11-очковое отставание от дуэта лидеров, болезненный разгром от Челси в Лиге чемпионов. К этому всему еще добавились проблемы у Федерико Кьезы и Вестона Маккенни, которые досрочно покинули поле.

Усилий одного Дыбалы сегодня было крайне мало. Мората вообще провалил матч, Кьеза упустил свой шанс в первом тайме, а других вождей в туринской команде так и не нашлось. В отличие от Аталанты, защита которой сегодня отыграла удивительно надежно – лишь 4-й "сухой" матч в сезоне. Хотя по xG именно Юве был ближе к успеху – 0.85 ожидаемых голов против 0.49 у бергамасков.

Но главная беда Ювентуса сейчас даже не на футбольном поле – за клуб серьезно взялись правоохранители, подозревая руководство в отмывании денег. Под подозрение попал даже контракт с Криштиану Роналду – продолжаются следственные действия.

А что же Малиновский?

Сегодня 28-летний хавбек сборной Украины сыграл 86 минут. Это первый матч в чемпионате, где Руслан получил столько игрового времени – полный поединок он провел только в прошлом туре ЛЧ против Янг Бойз. Если начало игры удавалось 18-му номеру Аталанты, то, как это часто бывает, потом Руслан куда-то исчез. Он уже не был столь заметен, считанные разы попав в эпицентр событий. Еще один негатив – желтая карточка, ставшая для Малиновского четвертой в Серии А. Следующее предупреждение в матче чемпионата будет означать дисквалификацию украинца на один поединок.

За матч против Юве Руслан получил посредственные оценки – 6.7 от SofaScore и 6.3 от WhoScored (один из самых низких баллов в поединке среди игроков стартовой обоймы обеих команд). Местные издания Бергамо тоже считают украинца одним из худших.

Оба удара хавбека были заблокированы, а вот обе попытки дриблинга оказались удачными. Полный провал в единоборствах (2 выигранных из 11-ти) и 16 потерь мяча. Не лучшая игра Малиновского, но исторический результат Аталанты заставляет забыть о локальной неудаче одного игрока.