Вальтер Сабатини должен стать новым спортивным директором "грифонов", сообщает Sky Italy.

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У 66-летнего специалиста есть огромный опыт работы. Он отвечал за трансферную политику Лацио, Палермо, Ромы, Сампдории, Цзянсу Сунин и Монреаля. Последним клубом Сабатини была Болонья, куда летом сватали Владислава Супрягу. Впрочем, "россоблу" не смогли достичь компромисса с Игорем Суркисом.

Напомним, недавно Дженоа возглавил Андрей Шевченко, дебютировавший с поражения Роме (0:2).

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