Удинезе встречался с Аталантой в рамках перенесенного матча 10 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Удинезе – Аталанта на Футбол 24.

Хозяева шокировали Аталанту голом уже на первой минуте встречи. Бергамаски полностью завладели инициативой и еще до перерыва Муриель сумел сравнять счет, самостоятельно обыграв трех соперников.

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Во втором тайме гости продолжали доминировать на поле, но вырвать победу подопечным Гасперини так и не удалось. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в старте и был заменен на 81-й минуте.

После 18-ти туров Аталанта расположилась на 6-й строчке, Удинезе – 15-й.

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