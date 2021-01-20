Удінезе зустрічалось з Аталантою в рамках перенесеного матчу 10 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Удінезе – Аталанта на Футбол 24.

Господарі шокували Аталанту голом вже на першій хвилині зустрічі. Бергамаски повністю заволоділи ініціативою і ще до перерви Муріель зумів зрівняти рахунок, самостійно обігравши трьох суперників.

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У другому таймі гості продовжували домінувати на полі, але вирвати перемогу підопічним Гасперіні так і не вдалось. Український хавбек Руслан Маліновський вийшов у старті та був замінений на 81-й хвилині.

Після 18-ти турів Аталанта розташувалась на 6-й сходинці, Удінезе – 15-й.

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