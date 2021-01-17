Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский имеет шанс вернуться в чемпионат Бельгии, из которого перебрался в Серию А летом 2019-го.

Малиновский отказался от перехода в Брюгге, – СМИ

По информации издания Voetbal24, 27-летний полузащитник уже в этом месяце может сменить клуб и вернуться в Лигу Жупиле. Малиновский якобы недоволен количеством игрового времени в Аталанте – хавбек лишь 6 раз выходил в стартовом составе итальянского клуба.

В последние недели футболиста связывали с возможным переходом в Брюгге, но и другие бельгийские клубы хотели бы подписать Руслана. Среди основных претендентов на Малиновского называют Антверпен и бывший клуб украинца – Генк.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник провел в Серии А 14 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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