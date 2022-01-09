Удинезе принимает Аталанту в рамках 21-го тура Серии А. Ищите стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча на "Футбол 24".

Матч Удинезе – Аталанта состоится 9 января. Стартовый свисток на стадионе Фриули в Удине прозвучит в 17:30. Смотреть игру вживую можно на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет "Футбол 24".

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Предыдущий тур обе команды пропускали из-за карантинных ограничений. Однако Аталанта это делала из-за проблем у Торино, а вот Удинезе сам страдает от пандемии. Фриульцы надеялись, что и отчетный матч удастся перенести. Местная Ассоциация здравоохранения (ASL) поместила около десятка игроков первой команды на карантин. Однако руководство Лиги дало приказ играть. Хозяева подтянули ряд игроков молодежки и выйдут на поле. Очевидно, именно поэтому Удинезе решил пускать зрителей на трибуны бесплатно.

Последний матч в прошлом году Руслан Малиновский начинал в стартовом составе. Сегодня украинец снова сыграет за Аталанту с первых минут.

Малиновский был признан лучшим игроком Аталанты в декабре

Удинезе – Аталанта: стартовые составы на матч Серии А:

Удинезе: Паделли – Бекао, Де Майо, Нуйтинк – Перес, Молина, Уоллес, Удоги, Пуссетто – Бету, Деулофеу.

Аталанта: Муссо – Толои, Паломино, Джимсити – Пеццела, Де Рон, Копмейнерс, Меле – Пашалич, Малиновский – Муриэль