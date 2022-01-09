"Переход в Аталанту стал моей ошибкой. Они решили подписать меня, хотя знали о проблемах со здоровьем. Гасперини хотел меня взять, несмотря на то, что я год лечился. Я отправился в Бергамо для прохождения тестов, которые длились два дня.

Было очевидно, что мне не хватало сил, ведь многие проблемы, связанные с травмой, я так и не преодолел. Аталанта все же решила взять меня. Идея была простой: дать два месяца, чтобы набрать форму, и подпускать к первой команде.

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Через три дня тренировок мое колено начало отекать от боли. Они сразу начали говорить: "Зря мы вообще взяли тебя". Клуб хотел сделать меня виновным и заставил себя чувствовать себя инвалидом. Я отыграл за них один матч с травмой. Да и то только потому, что больше некого было выпустить.

Больше я не тренировался с первой командой, только с молодежкой. Это был настоящий ад. Мне нужна была помощь, но я получал все, что угодно, кроме нее. Я попросился обратно в Валенсию, потому что мог просто впасть в депрессию", – цитирует 29-летнего итальянца Calciomercato со ссылкой на AS.

Пиччини провел в Аталанте первую половину сезона 2020/21. Сыграл 1 матч и досрочно вернулся в Валенсию. В текущей кампании вышел на поле 8 раз. Интересно, что за сборную Италии Пиччини дебютировал в поединке против Украины 10 октября 2018 года и с тех пор сыграл за "Скуадру Адзурру" три матча.

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