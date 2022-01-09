Удінезе приймає Аталанту в рамках 21-го туру Серії А. Шукайте стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу на "Футбол 24".

Матч Удінезе – Аталанта відбудеться сьогодні, 9 січня. Стартовий свисток на стадіоні Фріулі в Удіне пролунає о 17:30. Дивитися гру наживо можна на платформі MEGOGO, за наявності відповідної підписки. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24".

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Попередній тур обидві команди пропускали через карантинні обмеження, тому для них футбольний рік починається сьогодні. Однак Аталанта це робила через проблеми у Торіно, а от Удінезе сам потерпає від пандемії. Фриульці сподівалися, що і звітний матч вдасться перенести. Місцева Асоціація охорони здоров'я (ASL) помістила майже десяток гравців першої команди на карантин. Проте керівництво Ліги дало вказівку грати. Господарі підтягнули низку гравців молодіжки і вийдуть на поле. Вочевидь, через це Удінезе вирішив пускати глядачів на трибуни безкоштовно.

Останній матч минулого року Руслан Маліновський розпочинав у стартовому складі. Сьогодні українець знову зіграє за Аталанту з перших хвилин.

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Удінезе – Аталанта: стартові склади на матч Серії А:

Удінезе: Паделлі – Бекао, Де Майо, Нуйтінк – Перес, Моліна, Воллес, Удогі, Пуссетто – Бету, Деулофеу.

Аталанта: Муссо – Толої, Паломіно, Джимсіті – Пеццела, Де Рон, Копмейнерс, Меле – Пашаліч, Маліновський – Мурієль