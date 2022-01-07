Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил награду за свои выступления в течение декабря.

Аталанта объявила в своем Instagram, что награда лучшему игроку команды в декабре досталась Руслану Малиновскому.

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За прошлый месяц бергамаски провели 5 матчей (4 в Серии А, 1 в Лиге чемпионов), в которых одержали 2 победы, расписали 1 ничью и дважды проиграли. Малиновский голом присоединился к победе над Наполи, и едва не помог спастись в игре с Вильяреалом. Матч против Вероны Руслан пропускал из-за дисквалификации.

В целом украинец провел 22 матча за Аталанту в этом сезоне, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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