Зустріч у 21 турі чемпіонату Італії між Міланом та Удінезе довелося зупиняти через вболівальників

На 32-й хвилині арбітру матчу довелося перервати матч між командами через расизм.

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Голкіпер Мілана Майк Меньян ще на 25 хвилині першого тайму сигналізував судді про расистські викрики на його адресу від вболівальників Удінезе. Не дочекавшись дій з боку арбітрів, француз вирішив покинути поле й гру зупинили. Матч продовжився через 10 хвилин.

Майк Меньян приєднався до Мілана після тріумфу з Ліллем в Лізі 1 у 2021 році. У складі "росонеррі" француз вигравав титул чемпіона Італії.

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