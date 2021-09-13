Погба готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед из-за Роналду, – The Athletic
13:38 - Читати українською
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает размышлять о своем будущем в клубе.
Погба может стать свободным агентом летом 2022 года, однако может и остаться в клубе, сообщает The Athletic.
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Одной из причин такого решения француза стал приход Роналду в Манчестер Юнайтед. Отмечается, что в переговорах между Погба и "красными дьяволами" наступил прогресс.
К слову, Поль в текущем сезоне провел 4 матча за Манчестер Юнайтед, в которых отдал 7 результативных передач.
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