Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает размышлять о своем будущем в клубе.

Погба может стать свободным агентом летом 2022 года, однако может и остаться в клубе, сообщает The Athletic.

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Одной из причин такого решения француза стал приход Роналду в Манчестер Юнайтед. Отмечается, что в переговорах между Погба и "красными дьяволами" наступил прогресс.

К слову, Поль в текущем сезоне провел 4 матча за Манчестер Юнайтед, в которых отдал 7 результативных передач.

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