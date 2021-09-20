Манчестер Сіті відпускає конкурентів, різні результати лідерів АПЛ

У 5-му турі Прем'єр-ліги команда Хосепа Гвардіоли вже вдруге в сезоні втратила очки. Олександр Зінченко через проблеми зі здоров'ям опинився поза заявкою, а його партнери не змогли вразити ворота Саутгемптона, який у поточному чемпіонаті ще не перемагав. 0:0 – Ман Сіті відкотився на 5-ту сходинку турнірної таблиці, відпустивши тріо лідерів на 3 пункти.

Челсі виграв лондонське дербі, впевнено розгромивши Тоттенхем (3:0). Після трьох перемог на старті сезону "шпори" зазнали другого фіаско, пропустивши 6 голів у 2-х матчах. Харрі Кейн вперше за 6 років не зміг забити бодай гол у своїх перших 4-х поєдинках чемпіонату. Після невдалого демаршу лідер Тоттенхема заявив, що і надалі викладатиметься повністю за свою команду – що ж, наразі це лише слова. На ділі ж головний бомбардир "шпор" відверто провалив старт сезону.

Вест Хем – МЮ: Ярмоленко, Роналду та Лінгард – герої розв'язки, дивне суддівство, Де Хеа змушує згадати фінал Євро-2020

Класний матч видали Вест Хем і Манчестер Юнайтед. Господарі забили першими, але манкуніанці відігралися завдяки голу Роналду – вже третьому для португальця в АПЛ після повернення. Кінцівка гри була не менш драматичною. Спершу Лінгард на 89-й хвилині вразив ворота "молотів", за яких виступав у минулому сезоні на правах оренди, а на останніх секундах компенсованого часу Де Хеа потягнув пенальті від Нобла! Вперше за 7 років іспанець парирував 11-метровий та допоміг МЮ втриматися у трійці лідерів чемпіонату.

Продовжив переможну серію і Ліверпуль, розгромивши Крістал Пелас. Таким чином, на верхівці АПЛ тривладдя – Челсі, Ліверпуль і МЮ набрали по 13 очок. Четвертим іде... Брайтон, який відмінно скористався вдалим календарем на старті сезону і набрав вже 12 пунктів. У звітному турі "чайки" доволі несподівано обіграли Лестер, увірвавшись в зону ЛЧ.

Серед інших результатів відзначимо провал Евертона, який нічого не зумів протиставити Астон Віллі (0:3). Арсенал виграв вдруге поспіль, дещо покравши своє турнірне становище після трьох поразок на старті сезону.

Перша поразка Моурінью з Ромою, Ювентус знову не виграв і опинився в зоні вильоту

Центральний матч 4-го туру Серії А приймав Ювентус Стедіум, де "Стара синьйора" розійшлася миром із Міланом. Команда Массіміліано Аллегрі все ще не знає смаку перемог у чемпіонаті, набравши тільки два очки. Лише вчетверте у своїй історії Юве не виграв у жодному зі стартових 4-х матчів, але востаннє це траплялося ще у 1961-му – 60 років тому! Як наслідок, туринський гранд сенсаційно опинився у зоні вильоту, забивши лише 4 голи. А от Мілан разом із Інтером продовжує лідирувати, хоч і втратив очки вперше в чемпіонаті.

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Розчарувала і Рома, яка сенсаційно згоріла на виїзді Вероні, отримавши у свої ворота 3 голи за 15 хвилин. Ігор Тудор, який днями змінив звільненого Еусебіо Ді Франческо, вдало дебютував на чолі "мастифів", здобувши неочікувану перемогу над командою Жозе Моурінью.

У місті Ромео і Джульєтти столичній команді якось не щастить – то минулого сезону отримали технічну поразку 0:3, то зараз отримали у свої ворота повну торбу від команди, яка у попередніх трьох турах не набрала жодного очка. Особливо ефектним вийшов переможний гол, автором якого став Давіде Фараоні, вразивши дев'ятку воріт Роми. Перша поразка Жозе Моурінью з моменту призначення наставником "вовків".

Аталанта не без труднощів обіграла Салернітану – найгіршу команду чемпіонату. Руслан Маліновський, який не отримав виклику в збірну України від Олександра Петракова, відіграв годину, а єдиний гол бергамаски забили вже після заміни нашого хавбека. Друга перемога "Богині" в сезоні вивела команду на 8-му сходинку Серії А.

Лідер Бундесліги вперше втратив очки, Холанд знову феєрить за Дортмунд

Ні, з Баварією все ОК, але про команду Нагельсманна поговоримо трохи згодом. Мова про Вольфсбург, який після 4-х турів йшов без втрат. "Вовки" не зуміли обіграти Айнтрахт (1:1) і підпустили Баварію – у обох команд тепер по 13 пунктів.

На одне очко від лідерів відстає дортмундська Борусія, яка вдома розібралася з Уніоном. Ерлінг Холанд записав до свого активу дубль, а особливо гарним вийшов другий гол норвежця. Нападник перекинув кіпера гостей, а м'яч по ефектній дузі влетів у сітку. 4:2 – третя поспіль перемога "джмелів", які натякають на готовність поборотися за титул.

Інша Борусія, яка минулої осені трощила Шахтар, продовжує розчаровувати. "Жеребці" поступилися Аугсбургу і опустилися на 16 місце в зону перехідних матчів. РБ Лейпциг не зміг виграти вже 3-й матч поспіль, розписавши мирову з Кельном. Схоже, про повторення успіху минулого сезону (віце-чемпіонство і фінал Кубка) "бики" можуть лише мріяти. Головний творець того успіху вже працює в іншому місці.

Реал виграв битву лідерів, втрата чинного чемпіона

"Вершкові" подарували свято Карло Анчелотті, який провів 800-й матч у топ-5 чемпіонатах на посаді головного тренера. Реал у вольову стилі обіграв Валенсію, забивши на 86-й та 88-й хвилинах. Перемогу мадридцям принесли влучні удари Вінісіуса та Каріма Бензема, які ще й асистували один одному. Ще рік тому француз просив партнерів не пасувати на бразильця через його егоїзм, а зараз цей дует дозволив Реалу одноосібно очолити Ла Лігу.

На цьому приємні новини для "вершкових" не закінчилися, адже чинний чемпіон Атлетіко оступився у домашньому поєдинку з Атлетіком із Більбао. Команда Дієго Сімеоне відстала від Реала на 2 пункти. Не зміг виграти і Реал Сосьєдад, який розійшовся нульовою нічиєю із Севільєю. Відповідно, вся група лідерів, окрім, власне, команди Анчелотті, втратила очки.

Щоправда, є ще Барселона, яка свій матч проти Гранади зіграє у понеділок ввечері. Цей поєдинок є ключовим для Рональда Кумана, адже у випадку поразки тренер, найвірогідніше, попрощається з "синьо-гранатовими". Непереконливий старт сезону, а особливо розгромна поразка від Баварії в ЛЧ, змусили Лапорту задуматися над ротацією на тренерській лаві.

Парад погромів від чинних чемпіонів

Одразу в кількох поєдинках європейських топ-ліг були зафіксовані розгромні рахунки. Особливо постаралися чинні чемпіони. В Італії Інтер розбив Болонью 6:1, а Баварія, яка через півтора тижня прийме Динамо у Лізі чемпіонів, познущалася з Бохума – 7:0, а ще один гол мюнхенців скасував VAR. Підопічні Нагельсманна залякують киян феноменальною формою – 20 забитих голів у 5-ти матчах Бундесліги, а Роберт Лєвандовскі відзначився вже 11-ма влучними ударами в 7-ми поєдинках сезону.

Але особливо постарався Аякс, який розгромив Камбур з рахунком 9:0. Минулого тижня амстердамці знищили Спортінг у Лісабоні (5:1), а в Ередивізі здобули 3-тю розгромну перемогу в 5-ти турах. По 5:0 були розбиті Неймеген і Вітесс, а у суботу підопічні тен Хага накидали суперникам цілих 9. Неймовірно!

Скандал імені Мессі

Матч ПСЖ – Ліон був центральним у 5-му турі Ліги 1. Гол Мауро Ікарді на 90+2-й хвилині допоміг парижанам здобути вольову перемогу, але головною дійовою особою вечора став Лео Мессі. Аргентинець не потиснув руку Маурісіо Почеттіно після заміни, що стало головною темою обговорень у Європі.

Мессі дебютував на Парк де Пренс, але знову не забив. У той час, як Роналду вже 4 рази вразив ворота суперників Манчестер Юнайтед, аргентинець у неповних трьох матчах поки мовчить. Цьому є пояснення – пізній трансфер у ПСЖ, участь у Копа Амеріка та пропущена передсезонна підготовка. Але від гравців калібру Мессі чекають голів – на відміну від проявлених емоцій і невдоволення, з цим наразі не складається.

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну