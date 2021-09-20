"Червоні дияволи" всіма можливими способами хочуть втримати півзахисника Поля Погба на Олд Траффорд. У нього влітку завершується контракт.

МЮ підготував нову угоду для 28-річного француза. У ній прописана рекордна для англійської Прем'єр-ліги зарплатня, стверджує The Express.

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За інформацією джерела, заробіток Поля за тиждень становитиме близько 400 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо ж він підпише контракт, розрахований на 5 років, то отримає загалом понад 104 мільйони.

До слова, Поль Погба у поточному сезоні провів 5 поєдинків в АПЛ, де відзначився сімома асистами. Також в його активі один матч Ліги чемпіонів – проти Янг Бойз (1:2), у якому він результативних дій не робив.

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