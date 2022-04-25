Вратарь Мальорки Ферран Кетглас в ближайшее время будет официально представлен в статусе игрока королевского клуба.

Юный голкипер, которого уже называют новым Касильясом, летом переберется в Реал, сообщает Marca.

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Мадридцы вели переговоры еще с марта и подпишут Кетгласа на правах свободного агента – 30 июня его соглашение с Мальоркой подходит к концу. Ферран будет выступать за молодежную команду Реала, хотя "сливочные" имеют долгосрочные планы на него, в частности, рассматривают в статусе предстоящей замены Тибо Куртуа.

В мае Кетглас в составе сборной Испании U-17 отправится на Евро-2022 в Израиле. "Фурия Роха" попала в группу с Бельгией, Сербией и Турцией.

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