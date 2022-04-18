Центральным матчем 32-го тура Ла Лиги выступала встреча на Рамон Санчес Писхуан, где Севилья принимала Реал. Для "сливочных" победа была лишь вопросом престижа, ведь отрыв от второго сеста составлял 12 баллов – "рохибланкос" же имели серьёзные турнирные задания. Они держались в топ-4, имея равенство по очкам с Барселоной и Атлетико, а Бетис и Сосьедад отставали на 3 и 4 пункта соответственно. В таких условиях даже ничья могла дорого обойтись для нервионцев.

Карло Анчелотти выставил на эту встречу основной состав, за исключением двух позиций. Каземиро перебрал карточек, поэтому в опорную зону пришлось выпускать Камавингу, а Мэнди до сих пор не восстановился после травмы – позицию левого фулбека пришлось закрыть Карвахалю. Это решение тренерского штаба Реала чуть не вылилось в гол Севильи уже на 2-й минуте, когда Папу Гомес прострелил с фланга Дани вдоль линии вратарской. К счастью для гостей, Марсьяль разминулся с мячом.

Реал пытался начать встречу активно, но ни одного момента создать не удалось. Более того, до самого перерыва мадридцы выглядели пассивно, почти не потревожив Буну. Севилья же, агрессивно прессингуя и убегая в контратаки, могла открыть счет на 9-й минуте усилиями всё того же Марсьяля, которому удался удар метров с 20-ти. Мяч прошёл в сантиметрах от каркаса. В конце концов, "сливочные" доигрались на 21-й минуте: Модрич сбил Гомеса перед собственной штрафной, арбитр назначил стандарт, а Ракитич выстрелил с него под левую штангу – 1:0!

Окрылённые успехом андалусийцы сразу же побежали за вторым голом. Реал занервничал, допустив пару грубых ошибок. Хозяева могли наказать за них на 24-й минуте: Акунья эффектно убрал Васкеса, обыгрался с партнёром, ворвался в штрафную и исполнил прострел – Куртуа перехватил сферу, однако ровно через минуту её пришлось вынимать из сетки. Героем стал Корона, который легко обыграл Милитао на левом краю штрафной и оказался прямо перед Тибо – голкипер сбил Хесуса, но тот успел отдать пас на Ламелу. Эрик пробил в пустые ворота. 2:0!

После этого Севилья несколько сбавила в активности. Игра переместилась в центр поля, где было много позиционной и контактной борьбы. Реал выглядел гораздо хуже – впрочем, даже при таких условиях Бензема нашёл возможность размочить счет. На 35-й минуте Буну смахнул подачу Модрича ему на ногу, однако сам же спас, бросившись под удар Карима. Перед свистком на перерыв француз снова мог забить, очутившись прямо перед Буну, но Яссин спас, а лайнсмен заметил офсайд.

В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Севильи. В раздевалке оба тренера провели перестановки – Анчелотти заменил Камавингу (тот едва не схлопотал вторую жёлтую перед перерывом) и бросил в бой Родриго, а Лопетеги заменил Гомеса на Торреса. Ход Карло сработал лучше, ведь Реал прижал хозяев на старте второго тайма, чуть не забив через 2 минуты после возобновления игры – это Бензема нанёс обводный удар с линии штрафной. Буну парировал.

Ещё через две минуты гости отквитали один гол: Винисиус ворвался на левый край штрафной и пяткой скинул мяч Карвахалю, тот выполнил прострел вдоль линии вратарской, а Родриго, опередив Диего Карлоса, замкнул с носка – 2:1! На 53-й же минуте реабилитироваться за результативную ошибку мог Милитао, однако его выстрел метров с 30-ти под перекладину парировал Буну. Эдер также замкнул подачу с углового, но попал в Винисиуса.

Севилья потеряла контроль над игрой и уже не вернула его. Реал давил – впрочем, в середине второго тайма "рохибланкос" допустили всего один момент у своих ворот. Его на 63-й минуте упустил Бензема, который принял передачу от Родриго и пробил с линии штрафной мимо дальнего нижнего угла. Хулен Лопетеги, тем временем, заменил вингера Корону и выпустил опорника Гуделя. Кроме того, более оборонительный Аугстинссон освежил позицию фулбека, сменив агрессивного Акунью. Нервионцы начали сушить игру.

Тем не менее, на 72-й минуте Севилья могла забить третий гол. Его должен был вколотити свежий Мир, примчавшийся на линию вратарской и замкнувший подачу Торреса – впрочем, мяч прошел над воротами. Этот момент стал последним для "рохибланкос", а уже через минуту мадридцы наказали за расточительство. Васкес исполнил кросс с правого фланга, мимо которого пролетели все футболисты, а Винисиус, приняв его, расстрелял ворота – это было бы 2:2, если бы VAR не заметил у Жуниора игру рукой. Хозяева "отскочили".

Карло Анчелотти не сдавался. На 81-й минуте он снял Модрича и Васкеса, выпустив Асенсио и Начо. И именно этот ход принес успех Реалу! Уже на 83-й минуте Карвахаль в жесткой борьбе отобрал мяч у Торреса, ворвался на правый край штрафной и исполнил прострел, который точным и сильным ударом замкнул Начо – 2:2! Реал сравнял счет.

Севилья продолжила защищать ничью, но "бланкос" не собирались так просто делиться очками. Правда, долгое время качественных атак не возникало. Казалось, что нервионцы добьются своего, но на 90+3-й минуте судьба в лице Бензема наказала их за провальный тайм. Родриго обошел в штрафной Аугустинссона и выкатил пас в спины защитникам на Карима, а тот, обработав мяч, выстрелил под ближнюю штангу – 2:3! Этот гол оказался победным.

Таким образом, Реал набрал 75 очков, оторвавшись от тройки преследователей на 15 очков. У Барселоны есть две игры в запасе, однако вряд ли что-нибудь помешает назвать мадридцев чемпионами де-факто. На Рамон Санчес Писхуан они провели по-настоящему золотой матч.