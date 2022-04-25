Накануне Томас Тухель подтвердил, что 29-летний центральный защитник решил не продлевать контракт с Челси и покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Челси потеряет Рюдигера – Тухель подтвердил окончательное решение немца, которого сватают в Реал

По информации Фабрицио Романо, Рюдигер уже договорился о переходе в Реал. Футболист подпишет долгосрочный контракт, последние детали которого стороны сейчас обсуждают. Таким образом, Мадрид снова может укрепить оборону, не тратясь на трансфер. Минувшим летом по такому сценарию на Сантьяго Бернабеу перебрался Дэвид Алаба.

Напомним, Рюдигер перешел в лондонский Челси из Ромы летом 2017 года. В этом сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах АПЛ, в которых забил три гола.

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