Юний голкіпер, якого вже називають новим Касільясом, влітку перебереться до Реала, повідомляє Marca.

Реал домовився про перехід Рюдігера на правах вільного агента, – Романо

Мадридці вели переговори ще з березня та підпишуть Кетгласа на правах вільного агента – 30 червня його угода з Мальоркою завершується. Ферран наразі виступатиме за молодіжну команду Реала, проте "вершкові" мають довгострокові плани на нього, зокрема, розглядають у статусі майбутньої заміни Тібо Куртуа.

Додамо, що у травні Кетглас у складі збірної Іспанії U-17 вирушить на Євро-2022 у Ізраїлі. "Фурія Роха" потрапила у групу з Бельгією, Сербією та Туреччиною.

Реал здобув вольову перемогу над Севільєю – заміни Анчелотті врятували Мадрид після 0:2 у першому таймі