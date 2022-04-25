Удар по Луніну: Реал завершив трансфер "нового Касільяса", який повинен замінити Куртуа
Воротар Мальорки Ферран Кетглас найближчим часом офіційно буде представлений у статусі гравця королівського клубу.
Юний голкіпер, якого вже називають новим Касільясом, влітку перебереться до Реала, повідомляє Marca.
Реал домовився про перехід Рюдігера на правах вільного агента, – Романо
Мадридці вели переговори ще з березня та підпишуть Кетгласа на правах вільного агента – 30 червня його угода з Мальоркою завершується. Ферран наразі виступатиме за молодіжну команду Реала, проте "вершкові" мають довгострокові плани на нього, зокрема, розглядають у статусі майбутньої заміни Тібо Куртуа.
Додамо, що у травні Кетглас у складі збірної Іспанії U-17 вирушить на Євро-2022 у Ізраїлі. "Фурія Роха" потрапила у групу з Бельгією, Сербією та Туреччиною.
Реал здобув вольову перемогу над Севільєю – заміни Анчелотті врятували Мадрид після 0:2 у першому таймі