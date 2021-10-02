"Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, особенно во второй половине игры. Не хватило, наверное, удачи, когда полностью переиграли команду СК Днепр-1 – по моментам, по качеству игры. Очень жаль проигрывать такие матчи. Проанализировали СК Днепр-1, очень хороший гол забил Довбик. Якимец и Романчук должны были создавать ситуации двое против одного. К сожалению, на 2-й минуте они не справились.

Шедевр Довбика с острого угла в видеообзоре матча Львов – СК Днепр-1 – 0:1

Сама игра диктовала нам больше атаковать. По тем моментам, что мы создали, мы переиграли СК Днепр-1 по всем показателям. Думаю, минимально, на что мы заслуживали, – это ничья. Удача была на стороне СК Днепр-1, а от нас отвернулась. Но удача любит сильные команды – я вижу динамику, и она дает оптимизм, что мы движемся правильно", – отметил Дулуб в эфире УПЛ Online.

К слову, СК Днепр-1 минимально одолел Львов (1:0) благодаря быстрому голу Довбика на 2 минуте встречи.

СК Днепр-1 удержал тяжелую победу над Львовом, поднявшись на третье место в УПЛ