СК Днепр-1 на выезде обыграл Львов в 10-м туру УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

СК Днепр-1 вышел вперед уже на 2 минуте: Довбик получил мяч на левом краю штрафной и прошил голкипера. СК Днепр-1 имел еще несколько моментов до перерыва, однако не смог их реализовать. Во второй половине команды создали еще несколько моментов, однако днепряне удержали победу.

СК Днепр-1 удержал тяжелую победу над Львовом, поднявшись на третье место в УПЛ

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 19 очков и поднялся на третью строчку, а Львов с 6 пунктами остался тринадцатым.