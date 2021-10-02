"Хочу подякувати гравцям за самовіддачу, особливо в другій половині гри. Не вистачило, напевно, удачі, коли повністю переграли команду СК Дніпро-1 – за моментами, за якістю гри. Дуже шкода програвати такі матчі. Проаналізували СК Дніпро-1, дуже хороший гол забив Довбик. Якимець і Романчук повинні були створювати ситуації 2 проти одного. На жаль, на 2-й хвилині вони не впоралися.

Шедевр Довбика з гострого кута у відеоогляді матчу Львів – СК Дніпро-1 – 0:1

Сама гра диктувала нам більше атакувати. За тими моментами, що ми створили, ми переграли СК Дніпро-1 за всіма показниками. Думаю, ми мінімально, на що ми заслуговували, – це нічия. Удача була на стороні СК Дніпро-1, а від нас відвернулася. Але удача любить сильні команди – я бачу динаміку, і вона дає оптимізм, що ми рухаємося правильно", – зазначив Дулуб у ефірі УПЛ Online.

До слова, СК Дніпро-1 мінімально здолав Львів (1:0) завдяки швидкому голу Довбика на 2 хвилині зустрічі.

СК Дніпро-1 втримав важку перемогу над Львовом, піднявшись на третє місце в УПЛ