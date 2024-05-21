"Насчет истории со стадионом Миная и отсутствием освещения... Насколько я припоминаю, тогда было сделано исключение для Минай-Арены, и это привело к негативной истории.

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Когда наша команда зашла к руководству, нужно было эту историю решать. Это было непростое решение, ведь чемпионат надо доигрывать в том формате, в котором мы начали. Поэтому мы разрешили использование данного стадиона до конца сезона.

Но на следующий сезон есть общие правила проведения аттестации. Я предполагаю, что этот стадион не сможет получить право проведения матчей УПЛ, учитывая отсутствие освещения. Или они приведут это в порядок", – сказал Грищенко в интервью Tribuna.

Напомним, ранее Минай получал письмо от УАФ, в котором требовалось в кратчайшие сроки установить на аренах освещение – дедлайн был указан до февраля 2023 года. Впоследствии закарпатцам позволили доиграть сезон на своем стадионе.

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