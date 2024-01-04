Сборная Чехии больше месяца искала нового главного тренера. Им стал 60-летний специалист Иван Гашек, об этом сказано на официальном сайте чешской Федерации футбола.

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Стоит сказать, что он уже возглавлял национальную сборную своей страны в 2009 году, но тогда проработал всего 5 матчей, в которых одержал 3 победы при 2 поражениях. Большую часть своей карьеры тренер Гашек провел в странах Азии. Он возглавлял Висел Кобе, Аль-Ахли, Аль-Васл, Аль-Хиляль, СК Катар, Аль-Фуджайра. Последним местом работы была сборная Ливана. В Европе наставник возглавлял пражскую Спарту, а также французские Страсбург и Сент-Этьен.

Сборная Чехии пробилась на Евро-2024, но предыдущий тренер Ярослав Шилгавы решил уйти в отставку. Соперниками чехов в группе Е будут сборные Португалии и Турции. Еще один участник квартета станет известен весной, когда состоятся матчи плей-офф квалификации на турнир. На последнюю вакансию претендуют сборные Греции, Грузии, Казахстана и Люксембурга.

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