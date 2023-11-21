Тренер европейской сборной ушел в отставку после выхода на Евро-2024 – его игроки пьянствовали перед ключевым матчем
Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы принял сенсационное решение после победы над Молдовой (3:0) в отборе на Евро-2024.
Чехи после победы над Молдовой (3:0) получили путевку на Евро-2024. Сразу после матча наставник Ярослав Шилгавы объявил о своей отставке.
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"Я хотел бы поблагодарить игроков за то, как они провели матч после всех событий. Мы достигли нашей цели - квалифицировались на чемпионат Европы. Несмотря на успех, перед матчем мы решили, что не будем продолжать сотрудничество. Я сообщил об этом президенту Федерации футбола Чехии Петру Фочеку.
Оказывалось огромное давление, порой я даже не понимал этого. Это повлияло на наше решение. Это касается не только меня, но и всего тренерского штаба. Я убежден, что мы справились с задачей и оставляем после себя хороший результат", – цитирует специалиста Futbal.cz.
Ярослав Шилгавы тренировал сборную Чехии с 2018 года. Под его руководством команда доходила до четвертьфинала Евро-2020, где проиграли Дании (1:2). 62-летний наставник вошел в историю сборной Чехии как второй лучший тренер по количеству проведенных матчей – 58.
Напомним, что нескольких игроков сборной Чехии отстранили от команды в преддверии решающего матча за нарушение режима.
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