Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы принял сенсационное решение после победы над Молдовой (3:0) в отборе на Евро-2024.

Чехи после победы над Молдовой (3:0) получили путевку на Евро-2024. Сразу после матча наставник Ярослав Шилгавы объявил о своей отставке.

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"Я хотел бы поблагодарить игроков за то, как они провели матч после всех событий. Мы достигли нашей цели - квалифицировались на чемпионат Европы. Несмотря на успех, перед матчем мы решили, что не будем продолжать сотрудничество. Я сообщил об этом президенту Федерации футбола Чехии Петру Фочеку.

Оказывалось огромное давление, порой я даже не понимал этого. Это повлияло на наше решение. Это касается не только меня, но и всего тренерского штаба. Я убежден, что мы справились с задачей и оставляем после себя хороший результат", – цитирует специалиста Futbal.cz.

Ярослав Шилгавы тренировал сборную Чехии с 2018 года. Под его руководством команда доходила до четвертьфинала Евро-2020, где проиграли Дании (1:2). 62-летний наставник вошел в историю сборной Чехии как второй лучший тренер по количеству проведенных матчей – 58.

Напомним, что нескольких игроков сборной Чехии отстранили от команды в преддверии решающего матча за нарушение режима.

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