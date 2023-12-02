Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2024 пройдет в субботу, 2 декабря, в Германии. Онлайн-трансляция и результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 стартует 2 декабря в 19:00 по киевскому времени. Церемония пройдет в немецком Гамбурге. Это один из 10 городов, которые примут матчи Евро-2024. Другими хозяевами станут Берлин, Мюнхен, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт и Штутгарт. Финальная стадия Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных

В финальной части Евро-2024 сыграют 24 команды, из которых уже известн 21. Все они, включая будущих победителей плей-офф, разделены на четыре корзины в соответствии с результатами в квалификации. В четвертой корзине, кроме будущих победителей плей-офф, находятся Италия, Сербия и Швейцария. Если сборная Украины сможет выйти на Евро, то с ними точно не сыграет.

Корзина 1: Германия (хозяин), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель Пути А стыковых матчей, победитель Пути B стыковых матчей, победитель Пути С стыковых матчей.

Сборная Украины, если выйдет на чемпионат Европы, будет в четвертой корзине как победитель плей-офф дивизиона B в Лиге наций. Напомним, в полуфинале плей-офф подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. В случае победы соперником Украины в решающем матче за выход на Евро будет сильнейший в паре Израиль – Исландия.

Какой формат финальной части Евро-2024? Он такой же, каким был на чемпионате Европы-2020. В 1/8 выйдут по две лучшие команды из всех шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Дальше все традиционно – 1/4, полуфинал и финал, который пройдет 14 июля в Берлине.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: финальная турнирная таблица, результаты и календарь матчей