Збірна Чехії понад місяць шукала нового головного тренера. Ним став 60-річний фахівець Іван Гашек, інформує офіційний сайт тамтешньої Федерації футболу.

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Варто сказати, що він уже очолював національну збірну своєї країни у 2009 році, але тоді пропрацював лише 5 матчів, у яких здобув 3 перемоги при 2 поразках.

Більшу частину своєї кар'єри тренера Гашек провів у країнах Азії. Він очолював Вісел Кобе, Аль-Ахлі, Аль-Васл, Аль-Хіляль, СК Катар, Аль-Фуджайра. Останнім місцем роботи була збірна Лівану. У Європі наставник очолював празьку Спарту, а також французькі Страсбур та Сент-Етьєн.

Збірна Чехії пробилася на Євро-2024, але попередній тренер Ярослав Шилгави вирішив піти у відставку. Суперниками чехів у групі Е будуть збірні Португалії та Туреччини. Ще один учасник квартету стане відомий навесні, коли відбудуться матчі плей-оф кваліфікації на турнір. На останню вакансію претендують збірні Греції, Грузії, Казахстану та Люксембургу.

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