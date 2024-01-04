Учасник Євро-2024 визначився з новим головним тренером – великий камбек у збірну
Досвідчений фахівець Іван Гашек очолив збірну Чехії. Попередні 11 років наставник пропрацював у країнах Азії.
Збірна Чехії понад місяць шукала нового головного тренера. Ним став 60-річний фахівець Іван Гашек, інформує офіційний сайт тамтешньої Федерації футболу.
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Варто сказати, що він уже очолював національну збірну своєї країни у 2009 році, але тоді пропрацював лише 5 матчів, у яких здобув 3 перемоги при 2 поразках.
Більшу частину своєї кар'єри тренера Гашек провів у країнах Азії. Він очолював Вісел Кобе, Аль-Ахлі, Аль-Васл, Аль-Хіляль, СК Катар, Аль-Фуджайра. Останнім місцем роботи була збірна Лівану. У Європі наставник очолював празьку Спарту, а також французькі Страсбур та Сент-Етьєн.
Збірна Чехії пробилася на Євро-2024, але попередній тренер Ярослав Шилгави вирішив піти у відставку. Суперниками чехів у групі Е будуть збірні Португалії та Туреччини. Ще один учасник квартету стане відомий навесні, коли відбудуться матчі плей-оф кваліфікації на турнір. На останню вакансію претендують збірні Греції, Грузії, Казахстану та Люксембургу.
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