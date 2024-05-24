Наша национальная команда – одна из самых молодых на чемпионате Европы. Сборная Украины должна выходить в плей-офф турнира.

Глава Украинской ассоциации футбола на встрече с журналистами высоко оценил работу главного тренера национальной команды Сергея Реброва и надеется, что наша сборная после группового этапа выйдет в плей-офф турнира.

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"Думаю, это одно из достижений новой команды, которая пришла в УАФ, – рассказал Андрей Шевченко. – Сергей Станиславович блестяще выполнил работу. Вышли из группы и смогли попасть в финальную часть, оказавшись в сложной ситуации в плей-офф. При этом на Евро-2024 команда будет одной из самых молодых".

Сборная Украины в отборочной группе заняла третье место, уступив англичанам и итальянцам. В плей-офф наша команда нанесла поражения Боснии и Герцеговине и Исландии, забивая победные голы на последних минутах матчей.

В групповом турнире Евро-2024 сборная Украины сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией.

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