Руководство УАФ представило финансовую смету на 2024-й год, выплатив обещанные премии и пообещав профицит бюджета.

Андрей Шевченко и Игорь Грищенко на встрече с журналистами / фото ТаТоТаке

Президент УАФ Андрей Шевченко вместе с Генсеком УАФ Игорем Грищенко провёл встречу с журналистами. Руководители украинского футбола продемонстрировали основные пункты доходов и расходов Ассоциации в 2024 году.

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В предоставленном отчёте заявляется, что благодаря оптимизации расходов и разрешения от УЕФА и ФИФА на изменение целевого назначения определённой части средств, администрации УАФ удалось покрыть дефицит бюджета в более чем 100 млн гривен, который возник в начале года.

Учитывая отсутствие доходов от крупных турниров в 2025 году, бюджет на 2024-й был сформирован с профицитом в 5 миллионов евро, который является необходимым резервом.

Основным источником доходов являются средства от УЕФА и ФИФА – они покрывают аж 89% из 25,27 млн евро запланированных поступлений на счета УАФ.

При этом пункт "Другие поступления" (0,58 млн евро) не включает выплаты от спонсоров. "Все спонсорские средства, как и расходы поступают на счета УАФ-Маркетинг, и являются отдельной статьей работы УАФ. Эти данные не включены в PnL УАФ", – сообщает комментатор Виталий Волочай.

Руководство украинского футбола собирается потратить 20,67 млн евро. 52,1% от этих денег пойдут на финансирование Национальной сборной Украины по футболу. В бюджете также заложена выплата премий Олимпийской сборной за попадание в финальный турнир ОИ-2024 (0,31 млн евро) – она не была проведена в 2023 году. Таким образом, УАФ выполняет обещание предшественников.

Также Андрей Шевченко не обошел тему аудита по расходам бывшего руководства. "Если окончательные итоги аудита покажут, что средства были потрачены не целевым средством, они должны быть возвращены в казну УАФ", – передает слова президента УАФ ТаТоТаке.

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