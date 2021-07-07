"Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.

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Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну? Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.

Наверное, надо было отказаться и от квалификации, когда стало известно, что турнир пройдет в Москве. Мне трудно сейчас что-то говорить. Все внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро.

В первую очередь от этого страдают футболисты, которые пытались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется. Предусмотрены ли санкции за такой отказ я не знаю", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.

Напомним, ФИФА уже подтвердила снятие "сине-желтых" с турнира. Вместо подопечных Николая Костенко на чемпионате мира выступит сборная Швейцарии.

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