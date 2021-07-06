Украина официально потеряла право участия на ЧМ по пляжному футболу в России – известно, кто заменит "сине-желтых"
Украинская сборная по пляжному футболу таки не поедет в Москву для участия в чемпионата мира.
Пресс-служба ФИФА официально подтвердила снятие "сине-желтых" с турнира.
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Сборная Украины успешно преодолела отбор, однако УАФ и Украинская ассоциация пляжного футбола посоветовали не ехать в Москву на соревнования. Вместо подопечных Николая Костенко на чемпионате мира выступит сборная Швейцарии.
Добавим, что на ЧМ-2021 по пляжному футболу сыграют 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться в четверг, 8 июля, в Цюрихе.
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