Украинская сборная по пляжному футболу таки не поедет в Москву для участия в чемпионата мира.

Пресс-служба ФИФА официально подтвердила снятие "сине-желтых" с турнира.

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Сборная Украины успешно преодолела отбор, однако УАФ и Украинская ассоциация пляжного футбола посоветовали не ехать в Москву на соревнования. Вместо подопечных Николая Костенко на чемпионате мира выступит сборная Швейцарии.

Добавим, что на ЧМ-2021 по пляжному футболу сыграют 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться в четверг, 8 июля, в Цюрихе.

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