"В связи с появлением различных трактовок в вопросе окончания контракта тренерского штаба во главе с Шевченко в июле 2021 года считаем нужным сообщить дополнительные детали. Исполком УАФ в июне 2020-го принял решение о пролонгации контракта с в то время главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до декабря 2022 года. То есть УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022-го.

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В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года. Несмотря на то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о продлении контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко о возможной пролонгации сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021.

Такое письмо было направлено по почте на адрес Андрея Шевченко, который он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Шевченко в отношениях с УАФ. Однако ответа на него ассоциация так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины", – говорится на официальном сайте ассоциации.

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Генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий дал комментарий по поводу ситуации: "Сразу еще раз напомню, что позиция УАФ по контракту тренерского штаба Андрея Шевченко была однозначной – Исполкомом УАФ в июне 2020 года были принято решение продолжить сотрудничество до конца 2022 года. 30 июля я имел личный телефонный разговор с Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2-го либо 3 августа запланирована встреча. І, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.

Также лично Шевченко и его представителю, который все пять лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответы на это приглашение, как и любого другого документа, подтверждающего намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.

Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, а поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не говорилось об уменьшении суммы контракта. Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024".

Напомним, Шевченко работал со сборной Украины 5 лет. Выполнять его обязанности доверили Александру Петракову, который уже провел два матча – с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

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