"30 июля я имел с ним телефонный разговор и сказал: "Андрей Николаевич, на следующий день, то есть 31-го, нам нужно оформить решение об окончании контрактов и соответствующем уволнении вас и всего тренерского штаба. Но, поскольку я знаю от президента УАФ, что у вас 2-го или 3-го августа запланирована встреча, то мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы". Это бюрократическая часть.

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С этим Андрей Николаевич, конечно, согласился. Сказал делать все по закону, все, что необходимо. Сказал: "Действительно, 2-го или 3-го мы (с Павелко – прим.) встретимся и будем обсуждать условия нового пролонгированного контракта". Кроме этого, кроме телефонных разговоров, была выполнена необходимая юридическая часть. Было направлено уведомление на адрес Андрея Николаевича, указанный в контракте. Также оно было направлено представителю Шевченко, который в течение последних пяти лет представлял его интересы, средствами электронной связи. Поэтому с нашей стороны по поводу уведомления и приглашения все было выполнено. Ответа, к сожалению, не получили.

Насколько мне известно, встреч не было. Как вы понимаете, у нас не было плана "Б". Вся наша работа была направлена ​​на то, что мы будем продолжать сотрудничество с Андреем Николаевичем. Вопрос технических деталей и личного контракта – именно с этим была связана пауза на две-три недели с назначением нового тренера. Лично я искренне надеялся, что контракт с Шевченко будет продолжен", – резюмировал Записоцкий в эфире Великого футболу.

Напомним, 44-летний специалист 3 сентября дал большую пресс-конференцию, в которой рассказал о "холодном" прекращении сотрудничества с УАФ. В частности, он заявлял, что не получал от УАФ никаких писем с приглашением на переговоры. Ассоциация же утверждает, что посылала его на киевский домашний адрес Шевченко.

В конце концов, Андрей Николаевич покинул сборную Украины, а выполнять его обязанности доверили Александру Петракову. Новый тренер уже провел два матча – с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

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Скриншот приглашения Шевченко от УАФ, продемонстрированный в эфире Великого футболу: