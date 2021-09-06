Юрист Андрея Шевченко озвучил свою версию того, как специалист и УАФ пытались заключить новое соглашение.

"Как показывает практика взаимоотношений сторон с 2016 года, под каждое продление контракта подвязывался конкретный чемпионат. По итогам чемпионата УАФ принимало решение – продлевать контракт или нет.

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В прошлом году состоялся Исполком УАФ, на котором было принято решение о пролонгации. Мы считаем, что в нынешнем случае, после завершения чемпионата Европы, УАФ должна была продлить контракт. Это не воля одного лица. УАФ – структура большая.

Тренерский штаб свое согласие во время встреч и общения с УАФ давал. Мы увидели, что со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было", – приводит слова юриста Андрея Шевченко журналист Дмитрий Поворознюк в своем Instagram.

К слову, ассоциация уверяла, что направляла официальные приглашения на переговоры о продлении сотрудничества на киевский адрес специалиста. В конце концов, Шевченко покинул сборную Украины, а выполнять его обязанности доверили Александру Петракову.

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