"У зв’язку з появою різних трактувань у питанні щодо закінчення контракту тренерського штабу на чолі з Шевченком у липні 2021 року вважаємо за потрібне повідомити додаткові деталі. Виконком УАФ у червні 2020-го ухвалив рішення стосовно пролонгації контракту з на той час головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком та його штабом до грудня 2022 року. Тобто УАФ уже тоді чітко продемонструвала свій намір продовжити співпрацю до кінця 2022-го.

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Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року. Зважаючи на те, що УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо продовження контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Андрію Шевченку стосовно можливої пролонгації співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

Такий лист був надісланий поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Шевченка в стосунках з УАФ. Однак відповіді на нього асоціація так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України", – йдеться на офіційному сайті асоціації.

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Генеральний секретар організації Юрій Запісоцький дав коментар щодо ситуації: "Одразу ще раз нагадаю, що позиція УАФ щодо контракту тренерського штабу Андрія Шевченка була однозначною – Виконкомом УАФ у червні 2020 року було ухвалено рішення продовжити співпрацю до кінця 2022 року. 30 липня я мав особисту телефонну розмову з Шевченком і, серед іншого, сказав Андрію Миколайовичу, що знаю від президента УАФ про те, що між ними 2-го чи 3 серпня запланована зустріч. І, відповідно, одразу після цього ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені та погоджені. Андрій Миколайович погодився з такою пропозицією.

Також особисто Шевченку та його представнику, який усі п’ять років представляв інтереси Андрія Миколайовича в перемовинах з УАФ, був направлений лист із пропозицією зустрітися у зв’язку із закінченням контракту. Відповіді на це запрошення, як і будь-якого іншого документу, що підтверджує наміри тренерського штабу Андрія Шевченка продовжити співпрацю, ми не отримали.

Треба визнати, що ми були не готові до такого розвитку подій, а тому призначення нового тренерського штабу збірної України дещо затягнулося. При цьому я хочу підкреслити, що з боку УАФ не йшлося про зменшення суми контракту. Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні і можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024".

Нагадаємо, Шевченко працював зі збірною України 5 років. Виконувати його обов'язки довірили Олександру Петракову, який вже провів два матчі – з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1).

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