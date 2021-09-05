Кваліфікація ЧС-2022 у виконанні збірної України вже увійшла в історію, хоча до фінішу – ще три тури. Цикл суцільних парадоксів. Так, "синьо-жовті" не програли жодного з п’яти матчів, але й жодного не виграли. Ми двічі зіграли внічию із чемпіонами світу, але так само двічі не зуміли обіграти Казахстан.

У підсумку – лише 5 очок. Вкрай мало! Чи траплявся у нашій історії гірший старт? Відповідь – так. Але лише одного разу. У ще чотирьох циклах ми набирали не набагато більше – 8 очок після п’яти матчів. Розглянемо всі ці випадки детальніше.

Євро-1996

Після 5 турів: +1=1-3, 3:8, 4 очки

Підсумок: 4 місце

Перший в історії збірної України відбірковий цикл. Національна дружина проходила етап становлення у кадровому, стилістичному, матеріальному ресурсах. Такий собі період "намацування". До старту офіційних матчів команду готував Олег Базилевич. Але дебют видався провальним – "синьо-жовті" з тріском програли у Києві збірній Литви (0:2), тож головний тренер подав у відставку.

Базилевича замінив тандем Миколи Павлова і Володимира Мунтяна – два товариські матчі проти Південної Кореї завершились черговими поразками. Федерація екстрено призначила Йожефа Сабо – і той набрав перші очки, розписавши нульову нічию зі Словенією та розтрощивши Естонію (3:0).

Але незрозуміла тренерська чехарда тривала. Тож вже у березні 1995-го, проти Хорватії (0:4) та Італії (0:2), українців виводив Анатолій Коньков. Зрештою, Україна посіла тільки четверту сходинку у відбірній групі. Вище фінішували Хорватія, Італія і доволі міцний середняк тих часів – Литва.

ЧС-2002

Після 5 турів: +2=2-1, 6:6, 8 очок

Підсумок: 2 місце (вихід у стикові матчі)

Єдиний відбірковий цикл під керівництвом Валерія Лобановського розпочався потраплянням у глибокий нокаут. На Олімпійському ми тричі пропустили від нестримних поляків із натуралізованим Олісадебе (1:3). Далі, начебто, виправили ситуацію двома поспіль виїзними перемогами над Вірменією (3:2) і Норвегією (1:0) – тричі забивав Шевченко. Але березень 2001-го, коли Україна розписала бліді нічиї із Білоруссю (0:0) та Уельсом (1:1), став початком краху надій на першу сходинку. Тим паче, у червні нічийна серія продовжилася, а Польща впевнено пішла у відрив.

На фініші команда Лобановського таки витиснула право стикових матчів, лише на 2 очки випередивши Білорусь. Проте радості було небагато. У плей-офф ми потрапили під Бундес-машину (1:1, 1:4).

ЧС-2010

Після 5 турів: +2=2-1, 7:5, 8 очок

Підсумок: 2 місце (вихід у стикові матчі)

А це вже команда Олексія Михайличенка. На старті вимучили львівську перемогу над Білоруссю завдяки пенальті, реалізованому Шевою на 90+4 хвилині. Потім був більш-менш впевнений виїзд у Казахстан (3:1). Далі – домашня нулівка з Хорватією. У квітні 2009-го спіткала перша поразка. На Вемблі "синьо-жовті" дали бій Англії, та все ж поступилися (1:2). А в червні вистояли на хорватському Максимірі (2:2). У підсумку – вже традиційне для нас друге місце, що призвело до трагічних стиків із Грецією (0:0, 0:1).

ЧС-2014

Після 5 турів: +2=2-1, 6:4, 8 очок

Підсумок: 2 місце (вихід у стикові матчі)

Стартували з місця в кар’єр – виїзним матчем з Англією. Гол Коноплянки на Вемблі – із тих, найкрасивіших, у нашій історії. Він дозволив підопічним Блохіна повернутися додому з почесним одним балом. Тренер приймає запрошення очолити київське Динамо, зобов’язується підготувати національну команду до ще двох осінніх матчів, але потрапляє у лікарню із гіпертонічним кризом. На Молдову і Чорногорію "синьо-жовтих" виводить його помічник Андрій Баль і… з тріском провалюється. Нулівка у Кишиневі, поразка від чорногорців на Олімпійському. Після трьох турів – передостаннє місце у групі. Ми – на грані катастрофи.

Команду вчасно підхопив "пожежник" Михайло Фоменко. У березні 2013-го він ефектно карає Польщу у Варшаві (3:1), а в Одесі долає вперту Молдову (2:1). Збірна ловить кураж. Розправа над Чорногорією, ще одна перемога над поляками, 17:0 за сумою двох матчів проти Сан-Маріно. І навіть у стиках із Францією ми були надзвичайно близькими до тріумфу після домашніх 2:0…

ЧС-2018

Після 5 турів: +2=2-1, 7:4, 8 очок

Підсумок: 3 місце

Команда Шевченка забуксувала на старті: київська нічия з Ісландією (1:1), виїзний мир із Туреччиною (2:2). Перший тріумф прийшов у жовтні 2016-го, коли на нейтральному полі, у Кракові, розгромили Косово (3:0). І додали ще три бали домашньою звитягою над Фінляндією (1:0). У березні 2017-го отримали першого ляпаса від Хорватії (0:1). Другий ляпас станеться в останньому турі, на Олімпійському. Аби посісти другу сходинку (першу заздалегідь забронювала Ісландія), належало обігрувати хорватів із якомога більшим рахунком, проте Україна поступилася – 0:2. Хтось скаже, мовляв, не дуже-то й хотіли виграти. Мундіаль приймала Росія, а в нас так і не дійшли однозначного висновку – варто туди їхати, чи ні.

***

Окей, а якими ж були найуспішніші старти збірної України? Поза конкуренцією – відбір імені Андрія Шевченка на Євро-2020 (4 перемоги, 1 нічия, різниця м’ячів 11:1, 13 очок). Ще у двох циклах українці розпочинали з 12 очок після 5 турів. Так стартував Йожеф Сабо у кваліфікації ЧС-1998 (4 перемоги, 1 поразка, різниця м’ячів 6:3), але все ж поступився першою сходинкою Німеччині.

А ось історія відбору на Євро-2008 – взагалі особлива. Команда Олега Блохіна розпочала із 4 перемог при одній поразці, але посипалася у другому колі. Фіаско проти Італії, Шотландії і навіть Литви відкинули нас аж на четверте підсумкове місце.

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"Свисти, Славку!": Україна на порозі божевільного досягнення – проблеми Зінченка і сумний вердикт для Шеви після Франції