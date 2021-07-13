Львовский коллектив может поплатиться за заявление о возможном снятии из чемпионата Украины и даже прекращении существования.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола начинает проверку высказываний, которые были опубликованы на сайте Руха, сообщает пресс-служба организации.

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Причиной являются возможные нарушения Кодекса этики и честной игры в заявлении от 9 июля. Клубу направлен запрос с просьбой предоставить объяснения относительно упомянутых высказываний.

Напомним, Рух пригрозил прекратить существование, если УАФ не позволит ему проводить матчи УПЛ на стадионе Украина, который потерял право принимать поединки элиты. С руководством Арены Львов клубу Козловского договориться не удалось.

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