Львівський колектив може поплатитись за заяву про ймовірне зняття з чемпіонату України та навіть припинення існування.

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу розпочинає перевірку висловлювань, які були опубліковані на сайті Руху, інформує прес-служба організації.

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Причиною є можливі порушення Кодексу етики та чесної гри у заяві від 9 липня. Клубу надіслано запит із проханням надати пояснення щодо згаданих висловлювань.

Нагадаємо, Рух пригрозив припинити існування, якщо УАФ не дозволить йому проводити матчі УПЛ на стадіоні Україна, який втратив право приймати поєдинки еліти. З керівництвом Арени Львів клубу Козловського домовитись не вдалось.

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