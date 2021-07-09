"Меня "трафляє", когда я вижу такие манипуляции. Меня достает, когда люди ведут себя так необъективно и пытаются перевести стрелки на кого-то. Рух постоянно пытался избежать, по их мнению, каких-либо лишних трат (а по нашему мнению – обоснованных) на то, чтобы газон был в нормальном состоянии, чтобы на нем можно было играть, в том числе сборной Украины.

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Неправда, что Рух и Львов готовы были платить за подогрев. Они всегда пытались избежать платы за подогрев поля, за освещение. Они постоянно отказывались, а мы все равно были вынуждены поддерживать газон в хорошем состоянии, поскольку Арена Львов успешная и беспроигрышная для сборной Украины. Она и для нас такой есть. Плюс имиджевые моменты.

Поэтому мы всегда заботились, заботимся и будем заботиться. Но уступать, чтобы нам руки выкручивали и об нас вытирали ноги – это неправильно. Свои финансовые возможности они используют по своему усмотрению, это их дело, но несправедливо, необъективно и подло делать из нас дураков в этой ситуации.

Правда ли, что угрозами и информационным давлением нас заставили подписать соглашение об аренде Арены Львов Руху и ФК Львов 123 тысяч за матч? Да, это было. Но я не хочу вдаваться в детали, это будет некорректно. Но в целом, то да, меня заставляли согласиться даже на меньшую сумму – 105 тысяч и 10% от проданных билетов. Это мне еще удалось вывернуться и вытащить из них 125 тысяч и 30% соответственно. Физической расправой меня не запугаешь, применяли влияние на людей, с которыми я общаюсь, в том числе на должностных лиц. Надо было учитывать ситуацию", – поделился Майборода в комментарии Tribuna.

Напомним, Рух обратился к УАФ в ультимативной форме, чтобы получить разрешение проводить домашние матчи на стадионе Украина. В противном случае львовский клуб грозит сняться с первенства.

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