"Расправой меня не запугаешь": Рух и ФК Львов пытались заставить руководителей Арены Львов снизить плату за аренду
Первый заместитель директора Арены Львов Юрий Майборода отреагировал на заявление ФК Рух по оплате подогрева газона на стадионе.
"Меня "трафляє", когда я вижу такие манипуляции. Меня достает, когда люди ведут себя так необъективно и пытаются перевести стрелки на кого-то. Рух постоянно пытался избежать, по их мнению, каких-либо лишних трат (а по нашему мнению – обоснованных) на то, чтобы газон был в нормальном состоянии, чтобы на нем можно было играть, в том числе сборной Украины.
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Неправда, что Рух и Львов готовы были платить за подогрев. Они всегда пытались избежать платы за подогрев поля, за освещение. Они постоянно отказывались, а мы все равно были вынуждены поддерживать газон в хорошем состоянии, поскольку Арена Львов успешная и беспроигрышная для сборной Украины. Она и для нас такой есть. Плюс имиджевые моменты.
Поэтому мы всегда заботились, заботимся и будем заботиться. Но уступать, чтобы нам руки выкручивали и об нас вытирали ноги – это неправильно. Свои финансовые возможности они используют по своему усмотрению, это их дело, но несправедливо, необъективно и подло делать из нас дураков в этой ситуации.
Правда ли, что угрозами и информационным давлением нас заставили подписать соглашение об аренде Арены Львов Руху и ФК Львов 123 тысяч за матч? Да, это было. Но я не хочу вдаваться в детали, это будет некорректно. Но в целом, то да, меня заставляли согласиться даже на меньшую сумму – 105 тысяч и 10% от проданных билетов. Это мне еще удалось вывернуться и вытащить из них 125 тысяч и 30% соответственно. Физической расправой меня не запугаешь, применяли влияние на людей, с которыми я общаюсь, в том числе на должностных лиц. Надо было учитывать ситуацию", – поделился Майборода в комментарии Tribuna.
Напомним, Рух обратился к УАФ в ультимативной форме, чтобы получить разрешение проводить домашние матчи на стадионе Украина. В противном случае львовский клуб грозит сняться с первенства.
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