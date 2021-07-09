УАФ объявила список стадионов, которые по состоянию на 9 июля соответствуют структурным критериям категорий ассоциации, сообщает официальный сайт УАФ.

Рух и Львов определились с домашними стадионами на УПЛ – Арена Львов рискует остаться без футбола

Стадион Украина во Львове потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи УПЛ.

Напомним, на этом стадионе домашние матчи сезона 2021/22 должны были проводить сразу три львовские команды – Карпаты, Рух и Львов. Последние две решили воспользоваться услугами Украины после того, как не смогли договориться с руководством Арена Львов.

Перечень стадионов, которые соответствуют структурным критериям от 1-й до 4-й категории можно посмотреть здесь.

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