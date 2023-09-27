"УАФ решительно осуждает сегодняшнее решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из россии. УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопущении всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой этих организаций.

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УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из россии при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из россии к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет российская федерация против Украины, безосновательно и толерирует российскую политику. Решительно призываем УЕФА пересмотреть это решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении любых команд из России от участия в международных соревнованиях", – говорится в заявлении пресс-службы УАФ.

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