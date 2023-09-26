Сегодня, 26 сентября, на Кипре прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА. Чиновники приняли ряд важных решений, но все затмило кощунство руководящего органа европейского футбола.

Дисквалификация России из еврокубков и турниров сборных – Чеферин озвучил срок действия отстранения

УЕФА сделал первый шаг к возвращению россиян на международную футбольную арену. "Исполнительный комитет обратился в администрацию союза с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы вернуть российские команды U17 (девушек и парней), даже если жеребьевка турниров уже состоялась. Все матчи российских команд проводятся без флага страны, гимна, национальной экипировки и не на территории России", – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

"Отстранение российских взрослых команд отражает обязательство УЕФА противостоять насилию и агрессии. "Мы полны решимости придерживаться такой позиции, пока не закончится война и не возобновится мир. Но запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их", – мотивировал решение комитета президент УЕФА Александер Чеферин.

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