Сегодня Европейский футбольный союз принял позорное решение о возвращении российских сборных U-17 в международные соревнования. Хотя оккупантам запретят играть дома, использовать свой гимн и символику, но такой "камбек" возмутил значительную часть футбольного сообщества. Футбольная ассоциация Англии уже выступила с соответствующим заявлением.

УЕФА хочет вернуть к соревнованиям российские команды уже в этом сезоне – официальная резолюция

"Мы не поддерживаем решение о возвращении России к участникам соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией", – говорится в пресс-релизе FA.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили россиян сразу после полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, в последнее время вырисовываются неприятные тенденции – представительниц государства-террориста назначили судить матчи женской Лиги нации, а теперь этот "жест доброй воли" для "бедных" российских детей, которые не могли пинать мяч с цивилизованным миром.

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