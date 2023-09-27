УАФ опублікувала заяву щодо повернення росіян в турніри УЄФА: "Рішення, що толерує російську агресивну політику"
Керівний орган українського футболу не залишив без уваги наміри УЄФА повернути представників окупантів на міжнародну арену.
"УАФ рішуче засуджує сьогоднішнє рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із рф. УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою цих організацій.
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УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.
Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику. Рішуче закликаємо УЄФА переглянути це рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із рф від участі в міжнародних змаганнях", – йдеться у заяві прес-служби УАФ.
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