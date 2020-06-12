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УАФ официально определилась с судьбой сезона Первой и Второй лиг

14:24 81 Читати українською
УАФ официально определилась с судьбой сезона Первой и Второй лиг
Исполком УАФ / УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определился с будущим Первой и Второй лиг.

Члены Исполкома УАФ утвердили решение клубов возобновить соревнования в Первой лиге согласно регламенту ПФЛ, сообщает официальный сайт ассоциации.

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А вот Вторая лига доиграна не будет – Исполком утвердил решение клубов не возобновлять чемпионат. При этом, позиции команд будут учитываться на момент остановки чемпионата. Первые и вторые места групп А и Б Второй лиги повышаются в классе автоматически (при наличии аттестата), а третьи места будут бороться с 15-м и 16-м Первой лиги за повышение в классе.

Возобновление матчей Первой лиги состоится скоро – 24 июня, а последний тур запланирован на 11 августа. Даты плей-офф между Первой и Второй лигами – 15 и 19 августа.

Добавим, что из Первой лиги в УПЛ поднимутся сразу три клуба, а вот со Второй лиги никто не понизится в классе.

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