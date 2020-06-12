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УАФ офіційно визначилась із долею сезону Першої та Другої ліг

14:21 441 Читать на русском
УАФ офіційно визначилась із долею сезону Першої та Другої ліг
Виконком УАФ / УАФ

Виконавчий комітет Української асоціації футболу визначився із майбутнім Першої та Другої ліг.

Члени Виконкому УАФ затвердили рішення клубів поновити змагання у Першій лізі згідно з регламентом ПФЛ, повідомляє офіційний сайт асоціації.

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А от Друга ліга дограна не буде – Виконком затвердив рішення клубів не відновлювати чемпіонат. При цьому, позиції команд будуть враховуватись на момент зупинки чемпіонату. Перші та другі місця груп А та Б Другої ліги підвищуються в класі автоматично (за наявності атестата), а треті місця боротимуться з 15-м та 16-м Першої ліги за підвищення у класі.

Поновлення матчів Першої ліги відбудеться незабаром – 24 червня, а останній тур запланований на 11 серпня. Дати плей-офф між Першою та Другою лігами – 15 та 19 серпня.

Додамо, що з Першої ліги до УПЛ піднімуться одразу три клуби, а от з Другої ліги ніхто не понизиться в класі.

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